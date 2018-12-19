واشنطن تحذر من تزايد نفوذ حزب الله اللبناني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حذرت الادارة الامريكية من تزايد نفوذ مليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان على ما أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية.



و أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تأمل بأن تعمل حكومة لبنان المقبلة معها فيما يتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك , و أن تبني بلدا مستقرا وآمنا وملتزما بالسلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع قانونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقره الكونجرس، يفرض عقوبات إضافية على مليشيا حزب الله اللبناني.

وقال ترامب في كلمة بمناسبة مرور 35 عاما على الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت "إن هذه العقوبات "تهدف إلى حرمان حزب الله من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته الإرهابية".

وحذر ترامب قادة "حزب الله" من أن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا ما حدث لجنودها في ذلك اليوم، متوعدا إياهم بإجراءات إضافية تستهدف تفكيك نشاطاتهم الإرهابية.

و كانت الخزانة الأمريكية صنفت الشهر الماضي 4 أشخاص على قائمة الإرهاب لعلاقتهم بمليشيا "حزب الله" في العراق، بهدف وقف محاولات الحزب السرية لاستغلال العراق في غسل الأموال وشراء الأسلحة، وتدريب المقاتلين، وجمع المعلومات الاستخباراتية لإيران.





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