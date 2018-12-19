مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث انفاق حزب الله

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة طارئة لمناقشة أنفاق حزب الله التي كشفت عنها قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" مؤخرا، بالقرب من الخط الأزرق (الحدود) بين لبنان وإسرائيل.

وقال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، في رسالة وزعها على الصحفيين بالأمم المتحدة: "ستجري المناقشة بناء على طلب إسرائيل والولايات المتحدة."

وأضاف: " ستركز مناقشة المجلس على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006. ويتضمن القرار قيودا على تسليح حزب الله"."

وأشار دانون في الرسالة : "بعد أن أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن أنفاق حزب الله تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701، فقد حان الوقت لأن يستخدم مجلس الأمن جميع الوسائل اللازمة لمواجهة هذه البنية التحتية للإرهابيين".

إقرأ أيضاً:

يونيفيل تؤكد انتهاك نفقين لحزب الله لقرار مجلس الأمن