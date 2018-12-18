يونيفيل تؤكد انتهاك نفقين لحزب الله لقرار مجلس الأمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان امس الاثنين، إن اثنين من أربعة أنفاق تم اكتشافها قرب الحدود مع إسرائيل عبرا خط ترسيم الحدود بين البلدين .

وقالت في بيان: "استنادا إلى التقييم المستقل لليونيفيل، أكدت يونيفيل حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل"، التي أبلغ الجيش الإسرائيلي القوة الدولية بشأنها.

وأضافت أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية، "يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

واعتبرت أن هذه مسألة "مدعاة للقلق الشديد"، مشيرة إلى أنها ستواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار.

وأشارت يونيفيل إلى أنها طلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقا لمسؤوليات حكومة لبنان عملا بالقرار 1701.

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