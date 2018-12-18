شروط تعجيزية لحزب الله بوجه الحكومة اللبناينة

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن ميليشيات حزب الله وضعت شروطاً وصفت بـ"القاسية"، كي تسمح بتشكيل الحكومة المتعثرة منذ سبعة أشهر.

وتتمثل هذه الشروط بإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام السوري ودعوتِه للمشاركة في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، إضافة إلى تحديد موقف رسمي حكومي واضح من العقوبات المفروضة على الحزب، وشرعنة الحزب ودورِه على غرار الحشد الشعبي في العراق.

وقد واجه الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة سلسلة من العقبات، حيث سعى الرئيس المكلف، سعد الحريري، للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيراً ينتمون إلى المجموعات المتنافسة، وفقاً للنظام السياسي الطائفي.

وتمحورت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني، حيث تطالب ميليشيا حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائها السنة الذين ربحوا في الانتخابات. واستبعد الحريري منحهم أحد مقاعده.

ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.

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