بوتين يعتبر موقف ترامب من سوريا صائبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا بالقرار الصائب، وذلك خلال لقائه السنوي بالإعلام ..

وفي موضوع آخر قال بوتين إن بلاده عازمة على الانضمام الى نادي القوى الخمس الكبرى في العالم، مؤكدا أن لديها "القدرات المطلوبة" لذلك،

وأشار إلى أن روسيا ستعتمد نهجا اقتصاديا آخر.

وصرح بوتين الى ان روسيا شهدت نموا بنسبة 1,7 بالمئة في الاشهر العشرة الأخيرة، متوقعا ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمئة خلال العام لكنه أكد أنه بداية من 2020 سيبلغ النمو السنوي لروسيا 3 بالمئة.

كما قال أنه سجلت زيادة "طفيفة" في العائدات الحقيقية لروسيا بعد "ركود طويل".

ووصف بوتين نسبة التضخم في البلاد بأنها "مقبولة"، مع تكهنه بفترة قصيرة من ارتفاع الاسعار في 2019 بسبب ارتفاع مقرر للاداء على القيمة المضافة العام المقبل. وسيصبح هذا الاداء 20 بالمئة بداية من كانون الثاني/يناير 2019، مقابل 18 بالمئة حاليا.

وبشأن المستوى الحقيقي للاجور، قال بوتين إن الزيادة في الأجر ستبلغ 7 بالمئة في روسيا في 2018، مضيفاً أن القدرات "المالية تتعزز، واحتياطي الذهب يرتفع" مشيرا الى لائحة المؤشرات الاقتصادية الروسية.

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