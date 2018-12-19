مسؤولون أمريكيون: واشنطن تبحث سحب قواتها من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إنّ واشنطن تبحث سحب كامل قواتها من سوريا.

فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب من شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن واشنطن، بدأت إبلاغ شركائها أنها ستنسحب فوراً من المنطقة.

وكان البيت الأبيض، أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن.

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