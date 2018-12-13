الشرطة السويدية تحبط مخططا إرهابيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

اعتقلت السلطات السويدية شخصا يشتبه في تحضيره للقيام بهجوم إرهابي على ما أفادت مصادر الشرطة. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن الشخص المشتبه فيه بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي , سعى أيضا الى التحريض عليه.

هذا و ذكرت الشرطة "أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات". و كانت وسائل إعلام ألبانية إن الشرطة ألقت القبض على شاب سويدي في العشرينات من عمره، كان يحمل معه في حقيبته 19 مسدساً، أثناء سفره في الباص من ألبانيا الى ألمانيا, وبحسب الشرطة الألبانية، فإنها عثرت على الأسلحة خلال عملية تفتيش روتينية.

وكانت ألمانيا المجاورة شهدت توجيه الادعاء العام الاتحادي الألماني تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي لشاب ألماني بعمر 29 عاما وذلك لصالح تنظيم داعش في ألمانيا. وأوضح الادعاء العام حينها أن الرجل أراد مهاجمة أكشاك عرض محيطة بساحة تزلج في ميدان قصر كارلسوره باستخدام سيارة.

المزيد من الأخبار

روسيا تعتقل متهمين بدعم داعش والنصرة





