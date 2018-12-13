روسيا تعتقل متهمين بدعم داعش والنصرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الأمن الفدرالي الروسي الخميس إعتقال 7 أشخاص بتهمة الدعم المالي لتنظيم داعش وجماعة النصرة في سوريا. وقال بيان للأمن الفيدرالي الروسي إن المتهمين السبعة دعموا تنظيم داعش وجماعة النصرة بالأموال تحت غطاء خيري.

وقال الأمن الفيدرالي إن المحتجزين تمكنوا منذ عام 2016 من إرسال ما يزيد على 385 ألف دولار إلى هذين التنظيمين الإرهابيين. وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "كشفت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية، بالاشتراك مع لجنة التحقيقات الروسية والحرس الوطني الروسي، عن أنشطة مجموعة من الأشخاص في منطقة موسكو وجمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا، قدموا الدعم المالي لمسلحي "داعش" و"جبهة النصرة"، وهما المنظمتان الإرهابيتان الدوليتان المحظورتان في روسيا".

وأضاف البيان "وضع المحتالون أرقام البطاقات المصرفية وأدوات الدفع المختلفة على الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة عبر الإنترنت، حيث تعرض المستخدمون لتأثير إيديولوجي مستهدف بحجة بناء المساجد ومساعدة المسلمين ذوي الدخل المنخفض، وكانت مؤسستا "مهاجرون" و "سلسبيل" الخيريتان تتلقيان الأموال وترسلهما إلى المنظمات الإرهابية"، موضحا أنه "خلال الفترة من عام 2016، تم إرسال أكثر من 38 مليون روبل لتمويل الإرهاب".

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