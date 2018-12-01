استقالة سادس وزير من الحكومة البريطانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني، سام جيما، من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ليصبح سادس وزير يقدم استقالته احتجاجاً على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال "جيما"، الذي قام بحملة في استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن "صوتها وحقها في استخدام الفيتو"، لافتاً إلى أنه يتوجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثانِ.

وأوضح "جيما" في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة "ديلي تليجراف"، "لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي بشكل متزايد، أن الاتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية، وأنّ التصويت لهذا الاتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل".

وبينما تحاول ماي، إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق، الذي أبرمته مع بروكسل الأحد، تمثل استقالة "جيما" ضربة أخرى لرئيسة الوزراء.

وتواجه ماي انتقادات من كافة الجوانب، بما في ذلك الحزب الأيرلندي الشمالي، الداعم لحكومتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أشهر.

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