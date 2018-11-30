هبوط اضطراري لطائرة ميركل المتوجهة إلى الأرجنتين

... عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال شرق الولايات المتحدة وأدت الى اغلاق المدارس وإلغاء الاف الرحلات وتأجيل لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل..

... هبوط إضطراري غريب.. طائرة تسير بين السيارات (فيديو) أظهر مقطع فيديو هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة على طريق مخصص للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية..

... صورة ميركل بالحجاب تثير ضجة في المجتمع الالماني على شبكة الإنترنت، وعلى مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، كان هناك الكثير من ردود الفعل المختلفة لصورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث رأى البعض أن عرض هذه الصورة هو أمر ليس جيدا، إذ أنها تسهم في نشر المشاعر السلبية في المجتمع.

... فرض قانون الطوارئ في مناطق من أوكرانيا وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قانون الطوارئ الذي يسري على المناطق الحدودية مع روسيا على خلفية التوتر في جزيرة القرم

... الصين.. ثعبان ينتقم من رجل اغتصب امرأة بالتهديد (صور وفيديو) أحياناً تكون العدالة الإلهية أسرع تحققاً من عدالة البشر، ففي الصين تعرضت سيدة للاغتصاب بعد أن هُددت بالثعابين السامة، لكن سحر المجرم انقلب عليه في النهاية.