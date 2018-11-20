ماذا سيحدث بعد توقيف رئيس شركة نيسان كارلوس غصن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد اعتقال "كارلوس غصن" رئيس شركة نيسان، تخطط هذه الأخيرة للتخلي عنه، رغم انه مدير صاحب كاريزما.

غصن يمر في اوقات عصيبة وهو ينتظر ما سيقرره ممثلو الادعاء في اليابان أثناء التحقيق.

غصن كان يخطط إلى تعزيز التحالف الصناعي من خلال شراكة جديدة بحلول عام 2022، وهو الموعد المقرر لنهاية ولايته الحالية كرئيس عام.

كما قاد شركتي رينو و نيسان لاقتناص ميزة الأسواق سريعة النمو للسيارات الكهربائية و السيارات الحضرية.

حاليا، تثار تساؤلات وشكوك حول الشخصية الجديدة البديلة لغصن، والتي بإمكانها قيادة تحالف شركات رينو ونيسان إلى وجهتهما القادمة.

وقد كانت الحكومة الفرنسية غير راضية عن قيادة غصن بسبب قلة الإبلاغ عن الدخل، وأصرت على تثبيت شخص آخر معه في إدارة شركة رينو على شكل ضابط رئيس للعمليات وهو " تييري بولوري".

لكن في الأخير، سيكون لنيسان رأيها الخاص حول من يسقود التحالف بشكل عام.

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