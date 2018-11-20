مجلس إدارة "نيسان" يجتمع الخميس لإقالة "غصن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واحد من المديرين التنفيذيين الأكثر تأثيرا في العالم هو قيد الاعتقال في حدث صادم من الأحداث التي تثير تساؤلات حول مستقبل مجموعة السيارات الفرنسية اليابانية .

اعتقل كارلوس غصن، رئيس تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي و صاحب نفود قوية في طوكيو، بسبب سوء الممارسة المالية.

إليكم ما نعرفه حتى الآن عن الفضيحة:

جاء تأكيد اعتقال غصن في اليابان بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية لأول مرة أنه يجري استجوابه من قبل المدعين وأن مقر نيسان يداهم.

وقالت نيسان إنها كانت تحقق مع غصن ومدير التمثيل جريج كيلي لعدة أشهر، بعد تقرير من أحد المخبرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Hiroto Saikawa أن الشركة كشفت سنوات من سوء التصرف المالي بما في ذلك قلة الإبلاغ عن الدخل والاستخدام الشخصي غير الملائم لأصول الشركة.

إقرأ ايضا: أمر قضائي باعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن

وقد حددت نيسان الآن اجتماعاً لمجلس الإدارة يوم الخميس ، حيث من المرجح أن يتم إقالة غصن كرئيس لها.

كما يبدو أن شركة ميتسوبيشي موتورز، وهي جزء آخر من تحالف صناعة السيارات، ستستغني عن غصن كرئيس لها.

وفي حين أن الأخبار كانت مصدر صدمة لليابان، إلا أن لها صدى خاصا في فرنسا بالنظر إلى أن غصن هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة رينو، أحد أبطال الصناعة في البلاد الأوروبية.

وتملك الدولة الفرنسية حصة 15 في المائة في رينو، التي قالت إن مجلس إدارتها سيجتمع "قريبا" بشأن القضية.

وقد حذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن حكومته "شديدة اليقظة" بشأن استقرار رينو والتحالف الثلاثي للشركات.

جاء هذا الكشف بعد أن أغلقت بورصة طوكيو أبوابها بالفعل. لكن في باريس ، انخفض سعر سهم رينو أكثر من 12 في المائة في نقطة واحدة يوم الاثنين قبل أن يغلق 8.43 في المائة عند 59.06 يورو.



للمزيد:

تعرف على "كارلوس غصن" الرئيس التنفيذي لشركة نيسان