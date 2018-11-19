انهيارات أرضية تقتل 12 شخصا بفيتنام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل اثنا عشرَ شخصا في فيضاناتٍ وانهياراتٍ أرضية في وسطِ فيتنام، على ما أعلن مسؤولون، فيما نشرت السلطات الجيش لرفعِ الأنقاض في القرى المنكوبة والطرقِ التي غطتها السيول. وقال مسؤولو أجهزة الطوارىء في إقليم خان هوا إن عملياتِ البحث لا تزالُ جارية عن المفقودين في الانهياراتِ الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وهطلت الأمطار الغزيرة على منطقة خان هوا في وسط البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بسبب منخفض استوائي آت من بحر الصين الجنوبي، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية دمّرت منازل وخزان مائي صغير.

وتابع مسؤولو الطوارئ "لقد حشدنا مئات الجنود لمساعدة الناس وتنظيف الطرق". وتوقفت حركة السير مؤقتا على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال وجنوب البلاد كما تعطلت السكك الحديد في بعض المناطق. وبثّ الإعلام الرسمي صورا لبيوت مهدمة مدفونة تحت الركام فيما غمرت مياه الفيضانات عددا من السيارات.

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