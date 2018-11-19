إرتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا الى 77 قتيلا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية الى 77 قتيلا كما أعلن مسؤول في شرطة الولاية. و قال مسؤول منطقة بيوت غنه تم العثور على جثة جديدة , مضيفا أن عدد المفقودين من جراء الحريق تراجع الى 993 بعدما كان قد وصل الى 1200 مفقود.

ودمرت الحرائق أكثر من 10 آلاف منزل في منطقة تعادل مساحتها مساحة شيكاغو وأدت الى محو منطقة باراديس بالكامل تقريبا عن الخارطة. وفر آلاف الاشخاص فيما لجأ آخرون الى الكنائس أو خيم.

وتفقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب منطقة باراديس خلال زيارة السبت كما قام بجولة في ماليبو. وفي جنوب الولاية قرب لوس انجليس، التهم الحريق الذي يحمل اسم "وولسي فاير" قرابة 40 ألف هكتار بما في ذلك جزء من منتجع ماليبو البحري الشهير الذي يسكنه عدد كبير من المشاهير. وأودى هذا الحريق بثلاثة أشخاص على الأقل. واندلع في كاليفورنيا التي تشهد جفافاً مزمناً منذ سنوات العديد من الحرائق الكبيرة منذ عام أسفرت عن أكثر من مئة ضحية ودمّرت مئات آلاف الهكتارات.

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