أمريكا تأمل التوصل لاتفاق سلام بأفغانستان بحلول 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، أن زَلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يأمل في التوصل لاتفاق سلام مع طالبان، بحلول أبريل/نيسان 2019.



وتكثف طالبان من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي.



والتقى خليل زاد، الذي عمل سابقا سفيرا للولايات المتحدة في كابول، بالرئيس أشرف غني وغيره من المسؤولين مطلع الأسبوع الماضي، في أحدث جولة اجتماعات يجريها عقب اجتماع الشهر الماضي مع مسؤولين من طالبان.

وقال المبعوث الأمريكي للصحفيين المحليين إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام قبل التاريخ المذكور، وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يسعى إلى قيادة محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان والحكومة الأفغانية.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان أنه لا يزال "متفائلا بحذر ومفعما بالأمل" بشأن المحادثات.





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