طالبان تقتل 30 شرطياً أفغانياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولون إن جماعة طالبان قتلت 30 شرطياً أفغانياً في هجوم نفذته بولاية فاراه غربي البلاد.

وأكد عضو مجلس الولاية، داد الله قاني إن الهجوم استهدف مركز شرطة في منطقة كاكي صفد بالولاية واستمر لأكثر من أربع ساعات.

وخلال الهجوم قتل قائد شرطة المنطقة عبد الجبار، وفقاً للنائب سميع الله سميم، في حين تمكنت طالبان من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من المركز.

وأوضح النائب سميم أن غارات جوية انتقامية قتلت 17 من مسلحي طالبان.

وتشن حركة طالبان هجمات شبه يومية في جميع أنحاء أفغانستان، ما ألحق خسائر فادحة بالقوات الأفغانية.

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