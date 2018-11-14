ترامب يشن "حرب تغريدات" على ماكرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في سلسلة من التغريدات التي سلطت الضوء على مدى تدهور العلاقات التي كانت يوما ما تتسم بالود بين الزعيمين بعد يومين فحسب من عودة ترامب من باريس.

وعاد ترامب إلى واشنطن بعد زيارة لباريس خلال مطلع الأسبوع لإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى حيث بدت العلاقات المتوترة بين الرئيس الأمريكي وحلفائه الأوروبيين واضحة للعيان.

ورفض ترامب تحذيرات ماكرون من خطر النزعات القومية وأشار بأن معدلات التأييد لماكرون "متدنية"، فيما اتهم فرنسا بممارسات تجاريةٍ مجحفة فيما يتعلق بالنبيذ وهاجم التغطية الإخبارية لرحلته

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