ترامب : التقارير عن قواعد بيونغ يانغ الصاروخية "غير دقيقة"



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلومات التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز حول صور التقطتها أقمار صناعية لقواعد صواريخ بالستية في كوريا الشمالية بالأخبار الزائفة.

ونفى ترامب، في تغريدة على تويتر، أن تكون هذه المعلومات جديدة على الإدارة الأمريكية مشيرا إلى أنه سيكون أول من سيطلع الأميركيين على أي انتهاك من طرف بيونغ يانغ لمذكرة التفاهم التي توصل إليها مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وفي وقت سابق قال مركز دراسات أمريكي إنه تعرف على 13 من بين 20 قاعدة صواريخ داخل كوريا الشمالية تم رصد عمليات صيانة وتحسين فيها برغم المفاوضات الجارية بين واشنطن وبيونغ يانغ. و قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن المواقع يمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى ويعتقد أنها قادرة على الوصول لأي مكان في الولايات المتحدة.

والمواقع المذكورة في تقرير مركز الدراسات متناثرة في مناطق نائية وجبلية في مختلف أرجاء كوريا الشمالية ويمكن استخدامها لنشر صواريخ باليستية متنوعة المدى أطولها مدى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وكتب بيرموديز ”قواعد تشغيل الصواريخ ليست منشآت إطلاق“ وأضاف ”يمكن إطلاق الصواريخ من داخلها في حالات الطوارئ لكن إجراءات التشغيل التي يتبعها جيش الشعب الكوري تتطلب ان تكون منصات إطلاق الصواريخ بعيدة عن القواعد وموجودة في مواقع إطلاق جرى استطلاعها من قبل أو شبه مجهزة للتشغيل“.

إقرأ أيضاً:

مركز أمريكي: بيونغ يانغ تطور قواعد صاروخية

هايلي: بيونغ يانغ لم تكن مستعدة لمباحثات جديدة