أين يقف الاتفاق النووي الإيراني اليوم؟ إليكم تحليلنا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (تحليل)

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لا تزال ملتزمة بالصفقة النووية لعام 2015. إذاً أين تقف الصفقة اليوم؟

إليكم تحليلنا وبعض التفاصيل من وكالة رويترز:

وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم للدول الأعضاء يوم الاثنين، فإن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ومستويات تحسينه تبقى ضمن الحدود التي حددها الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأظهر التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا أن احتياطي إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 149.4 كيلوغرام، وهي كمية أقل بكثير من الحد المتفق عليه الذي يبلغ 202 كيلوغرام.أما مخزونها من الماء الثقيل - وهو مادة أقل حساسية يمكن استخدامها كمادة مهدئة في المفاعلات النووية ولكنه لا يزال تحت الحد الأقصى بموجب الاتفاقية - لم يتغير تقريبًا وبقي ثابتاً عند 122.8 طنًا.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو، يستمر الاتفاق بين إيران والدول الأخرى الموقعة، وهي القوى الأوروبية وروسيا والصين, ويقول مؤيدو الصفقة إنها أفضل طريقة لإبقاء برنامج إيران النووي تحت إشراف دولي، فيما يقول المعارضون الدوليون للصفقة إنها لا تحقق النجاح الكافي.

كما يعارض المتشددون في إيران الصفقة، بما فيهم قيادة الحرس الثوري الإيراني غير المنتخبة لأنهم يبدو وكأنهمم يريدون برنامجاً نووياً سرياً ذا بعد عسكري محتمل. يريد فريق الرئيس روحاني المنتخب التمسك بالاتفاق باعتباره أفضل طريقة للبقاء على اتصال دبلوماسي واقتصادي مع أوروبا، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في 5 نوفمبر / تشرين الثاني.

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