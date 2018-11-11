في كاشغر الصين الطلاب مرغمون على تناول لحم الخنزير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجبرت السلطات الصينية الطلاب والعاملين في جامعة كاشغَر فى إقليم شينغ يانغ، على التخلي عن الأنظمة الغذائية الإسلامية وتناول المأكولات الصينية التقليدية التي تعتمد على لحم الخنزير، مُدعين أن الطعام الحلال يرتبط بالتطرف الديني على حد وصف السلطات الصينية.

وأشار تقرير نُشر عبر الموقع الإلكتروني لجامعة كاشغَر إلى أن مسؤولي الجامعة أجبروا الطلاب والموظفين من أقلية الإيغور المسلمة، على القسم على اتباع ثقافة الطعام الصينية فقط. وبهذا يُحرم المسلمون من تناول اللحوم الحلال التي تُذبح على الطريقة الإسلامية، فضلا عن إجبارهم على تناول المشروبات الكحولية.

فيما قامت السلطات الصينية بإغلاق جميع المطاعم الحلال في الجامعات، وبدأت حملة إزالة اللافتات الحلال أيضاً من المطاعم التي يملكها المسلمون في المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة أطلقها التلفزيون الصيني الرسمي ضد الطعام الحلال وذلك لإجبار سكان الإيغور على إتباع الثقافة الصينية بصورة لا تناسب تعاليمهم الدينية .

وامتنع مسئولي جامعة كاشغر عن التعقيب بخصوص ذلك الأمر، وذلك إستمراراً لسلوك السلطات خلال السنوات الاخيرة حيث تم إجبار سكان الإيغورعلى توقيع تعهدات بعدم الصيام خلال شهر رمضان في محاولة لزيادة تقويض التقاليد الدينية .

فيما بدأت المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة تقييمها لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان هذا الشهر، وسط غضب عالمي بسبب الاحتجاز الجماعي لمسلمي الأويغور فى معسكرات إعادة التأهيل .

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