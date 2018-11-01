مسؤولون إيرانيون: هاتف روحاني مراقب

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

قال مسؤولون إيرانيون، إن الهاتف المحمول للرئيس حسن روحاني كان مراقبا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول من يقف خلف التنصت أو ما هي المعلومات التي ربما يكونوا قد حصلوا عليها.

ونقلت وكالة إسنا الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، عن الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس الوحدة المخولة بمكافحة التخريب في الجيش، قوله، إنه تبين أن هاتف روحاني مراقب مؤخرا ، مضيفا أنه سيتم استبدال الهاتف ليحل محله هاتف أكثر أمنا..

وتحركت إيران لتعزيز قدراتها الإلكترونية في 2011 بعد أن دمر فيروس الكمبيوتر "ستكسنت" الآلاف من أجهزة الطرد المركزي ضمن برنامجها النووي المثير للجدل.

المزيد من الأخبار

الدنمارك تستدعي سفيرها من إيران بعد كشف مخطط هجوم

إيران تلتفّ على العقوبات من جديد



