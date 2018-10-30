الدنمارك تستدعي سفيرها من إيران بعد كشف مخطط هجوم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلن وزير خارجية الدنمارك، أندرس سامويلسون، الثلاثاء، أن بلاده ستضغط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية بشن هجوم على أراضي الدنمارك.

وكشف الوزير أنه استدعى السفير الدنماركي من طهران، معربا عن اعتقاده أن الحكومة الإيرانية وراء محاولة الهجوم في الدنمارك.

وقال مدير جهاز الأمن الدنماركي، الثلاثاء، إنه يشتبه أن وكالة مخابراتية إيرانية حاولت تنفيذ أكثر من هجوم على أفراد

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن الهجوم استهدف زعيم فرع دنماركي ، وأضاف بأن السلطات الدنماركية تتعامل مع تخطيط لوكالة مخابرات إيرانية لهجوم على الأراضي الدنماركية .

وأوضح أن الشرطة قامت بعملية واسعة النطاق الشهر الماضي ضمن محاولات لإحباط مخطط الاستخبارات الإيرانية.

وتابع بأن الضباط اعتقلوا مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول .

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