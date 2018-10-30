ما سبب تحطم الطائرة الإندونيسية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشار بعض المحققين بأن سقوط الطائرة الإندونيسية متعمد، فيما نفي البعض الآخر هذه الرواية موضحين بأن سوء الاحوال الجوية تسبب فى تحطم الطائرة التى كان على متنها حوالي 188 شخصاً ، هذا التقرير يستعرض الروايات التي ناقشت سبب السقوط

" الطائرة المنكوبة ما زالت جديدة، إذ دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة فقط، كما أنها خضعت للصيانة قبل الرحلة الأخيرة"

بهذا التصريح ينفي رئيس شركة طيران ليون إير، شكوك ضعف مستوي صيانة الطائرة الإندونسية التي سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة، وعلى متنها 189 شخصاً بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا .

روايات عديدة ظهرت لتفسير سبب سقوط الطائرة ، يري البعض أن يكون ضعف تدريب الطيار سبباً في الكارثة مثلما رجح خبير الطيران الأسترالي بيرون بيلي برغم أن قائد الطائرة لديه أكثر من ستة آلاف ساعة طيران، ورجح البعض بأن سوء الأحوال الجوية، أو صاعقة تسببت في الحادثة ، فيما تشير روايات أخري عن تورط أحد الأشخاص كمنفذ لتلك الحادثة ، تبقي الرواية المؤكدة قيد الإنتظار لحين إنتهاء التحقيقات

سجلات اندونيسيا تمتلىء بالحوادث الجوية، إذ تعد هذا الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من عام ، برغم اعتماد إندونيسيا بشكل كبيرعلى النقل الجوي لربط آلاف الجزر، إلا أن القطاع الجوي لديها يكتسب سمعة غير جيدة .

الطائرة أقلعت من جاكرتا متّجهة نحو الجنوب الغربي، قبل أن تختفي فوق بحر جاوة بعد 13 دقيقة فقط من الإقلاع.

وتظهر البيانات أن الطائرة، وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم وفقدت الارتفاع فجأة ثم قامت باستعادته سريعاً ، طلب الطيارإذناً من برج المراقبة للرجوع إلى المطار الذي أقلع منه ، قبل أن ينقطع الإتصال و تسقط لاحقاً باتجاه البحر، من هذا المنطلق ترجح بعض التقارير بأن الحادثة مقصودة وليست خطأ بشري في القيادة أو سوء مستوي الصيانة .

هيئة الإذاعة البريطانية حصلت على تقرير يشير بأن الطائرة واجهت مشاكل فنية أثناء الطيران من جزيرة بالي إلى جاكرتا في اليوم السابق، الأمر الذى نفاه الرئيس التنفيذي لشركة ليون آير مؤكداً خضوع الطائرة لكافة إجراءات الصيانة وتم إصلاحها من جديد قبل الإقلاع.

وحتى الأن لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود ناجيين ممن كانو على متن الطائرة المنكوبة ، بينما تمكنت الجهات المختصة من جمع الحطام وأغراض الركاب الشخصية من المياه.

فيما يبذل المحققون مساعي قوية للحصول على مسجل الصندوق الأسود للطائرة ، والذي سيحل اللغز حول سبب السقوط

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