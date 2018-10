إندونيسيا: إنستغرام يروي قصة مضيفة قضت في الكارثة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملأت أخبار كارثة الطائرة الإندونيسية، شاشات التلفزة وافتتاحيات الصحف ومعها ملأت قلوب الملايين بالأسى والحزن، إذ إن كوارث الطيران إن وقعت، تأخذ معها كل أمل بوجود ناجين. وفي الأوساط الإندونيسية، شرع البعض الى البحث عبر مواقع التواصل عن حسابات أفراد الطاقم، لعلهم يجدون صورة أو عبارة تُؤثر عنهم قالوها قبل أن يغطوا في رقدة أبدية.

فإثر الفاجعة، ارتفع عدد متابعي إحدى المضيفات وتدعى "Alfiani Hidayatul Solikah" "على إنستغرام. إذ قفز عدد متابعيها بعد الكارثة، من 2000 إلى أكثر من 21 ألفا في غضون ساعات وجيزة، وأبكت يومياتها متابعيها الذين كانت تتفاعل معهم.

هذه المضيفة الشابة المولودة في ديسمبر/كانون الثاني 1998، كان آخر منشور لها قبيل 4 أيام، إذ نشرت صورة لها في مكان عام وكتبت بالإنكليزية:" It's dark inside, I want save that light".

ومن الصور التي استوقفت متابعيها صورة جمعتها بزميلة لها أثناء العمل في الطائرة في يوليو/تموز الماضي، وهما ترتديان لباس المضيفات، وكتبت: "أنا لست على ما يرام، لدي أخطاء في حياتي، أنا أستمتع بكل لحظة أملكها، أبتسم في الحالة الجيدة أو السيئة".

كما احتوى حسابها على بعض الصور العائلية التي آلمت متابعيها، الذين بدوا لأول وهلة كأنهم غير مصدقين نبأ مقتلها، من هول الصدمة.

يذكر أن مصادر رسمية إندونيسية كانت أفادت الاثنين بأن الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار جاكرتا الساعة 6:20 صباحاً متجهة إلى مطار "بانغكال بينانغ" في جزيرة "سومطرة" شمالاً، وكان من المقرر وصولها حوالي الساعة 7،20 إلا أن الاتصال بالطائرة فقد بعد 13 دقيقة من إقلاعها قبل أن تتحطم في بحر "جاوة" وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس8".

