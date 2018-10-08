ثلث الفتيات يتعرضن للتحرش في زي المدرسة بالمملكة المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أشار تقرير بريطاني جديد إلى أن فتاة من بين كل ثلاث فتيات في المملكة المتحدة تعرضت للتحرش في الأماكن العامة وهي ترتدي الزي المدرسي.

وتقول ثلثا الفتيات إنهن تعرضن لنظرات أو اهتمام جنسي غير مرغوب فيه في الأماكن العامة.

وتأتي هذه الأرقام من تقرير لمنظمة "بلان إنترناشيونال البريطانية" الخيرية للأطفال، والذي يقول أيضاً بأن العديد من الفتيات يشعرن بأن التحرش في الشارع هو " جزء من نموهن ".

إنه يدعو المارة إلى تحدي المضايقات عندما يرونها.

واستعرض التقرير تجارب أكثر من 1000 مراهقة وشابة تتراوح أعمارهن بين 14 و 21 سنة ، كما أجرى مقابلات مع فتيات وأكاديميين.

ووجد التقرير أن :

66٪ من الفتيات في بريطانيا تعرضن لاهتمام جنسي غير مرغوب فيه أو اتصال جنسي أو جسدي في مكان عام

35٪ من الفتيات تلقين اتصالًا جنسيًا غير مرغوب فيه مثل اللمس أو الاحتكاك المتعمد أو الملامسة

وصفت الفتيات اللواتي لم يبلغن الثامنة من العمر بشهادتهن أو تعرضهن للتحرش

تلقت أكثر من فتاة واحدة من بين ثلاث فتيات انتباهًا جنسيًا غير مرغوب فيه، مثل التلمس ، والتحديق الوقح ، والصفير أثناء ارتداء الزي المدرسي.

ربع الفتيات تم تصويرهن من قبل شخص غريب دون إذن.

ويعرض التقرير قصصاً من عدة شابات، من بينها ماليكا البالغة من العمر 19عاماً، من برمنغهام، التي قالت إن شخص ما تتبعها في سيارة أثناء سيرها بمفردها.

وقالت: "كان هاتفي مقلوبًا رأسا على عقب ، لكنني تظاهرت بأنني كنت أتحدث إلى والدي وكنت أحاول أن أجعله يظن بأن والدي آت لاصطحابي".

"الآن والدي حذر أكثر عندما أكون في المنزل بمفردي أو عندما أخرج وحدي بعد حلول الظلام."

وقالت إحدى الفتيات البالغة من العمر 18 عاماً إنها شعرت بأن مضايقة الشارع كانت "جزءاً من ثقافة الشباب " ، وبأن والدها برر تصرفات الشباب بأنها هذه طبيعتهم .

وقالت فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً: "لقد أصبح الأمر طبيعياً".

Hollaback! (أو تنح جانباً ) حركة دولية ضد المضايقات - تقول أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للرد.

ولكن إذا اخترتِ التحدث مباشرة إلى المعتدي أو المتحرش ، فإنها تقدم النصائح التالية:

كوني حازمةً: انظري إليهم في العين واستنكري سلوكهم بصوت قوي وواضح.

تحدثي على طبيعتك : تأكدي بأنك لست مضطرة للاعتذار عن أي رد فعل يصدر منك بعد تعرضك للمضايقة.

لا تنجري إلى الحديث : قد يحاول المتحرشون أن يتجادلوا معكِ، المجادلة وإطالة الكلام قد يجرك لمزيد من التعاطي معهم وقد يتطاول المتحرشون للسخرية منك ما سيثير غضبك أكثر ويدخلك في حرب كلامية ، ما يجعلهم مستمتعين في مضايقتك ، وقد يزيد من سلوكهم السيء .

لا تتوقفي أبداً : بمجرد أن تردي عليهم ، استمري في الحركة. المتحرشون سيسعدون بك عندما تقفين بقربهم وكأنهم فعلاً لفتوا انتباهك .

و تدعو المؤسسة الخيرية الحكومة إلى الاعتراف بالتحرش في الشوارع كنوع من "العنف القائم على نوع الاعتداء الجنسي " ، و لها العديد من التوصيات بشأن هذه المسألة ، بما في ذلك:

حملات التوعية العامة لنشر رسالة مفادها أن التحرش في الشارع "ليس مقبولًا"

تقديم التدريب للمارة حول كيفية التدخل بأمان

دعم الشباب والرجال لتغيير فكرتهم عن التحرش اللفظي والدفع بهم ليكونوا ناشطين ضد كل ما يهين أو يسيء للمرأة .

توفير تدريب للشباب والشابات حول العلاقات بين الجنسين و أهمية الاحترام

تدريب العاملين في الأماكن العامة (موظفو المتاجر وسائقو الحافلات) على رصد المضايقات والإبلاغ عنها

وقالت المديرة التنفيذية لشركة Plan International في المملكة المتحدة ، تانيا بارون ، إنه من "الصادم والموسف حقا بأن الفتيات في سن المدرسة يتعرضن للتحرش الجنسي على نحو واضح في المجتمع .

وقالت: "من غير المقبول ببساطة أن تكون الفتيات اللواتي لم يبلغن سن 12 عاما يتم التحديق بهن على نحو وقح ، أو يلمسن بدون إرادتهن أو يلاحقن في الشوارع من قبل الذئاب "

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