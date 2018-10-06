لوحة لبانكسي تمزق نفسها بعد بيعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

مُزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية بانكسي نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه استرليني.



وقالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة ”فتاة مع بالون“ التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1042000 جنيه استرليني (1.37 مليون دولار).



ونشر بانكسي صورة على تطبيق إنستجرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول ”ها هي تضيع، تضيع، ضاعت... ”.

وقالت دار سوذبيز إن هذه ”بالتأكيد“ أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.



ويشتهر بانكسي، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية.

وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان فنان غرافيتي غير معروف من مدينة بريستول بإنجلترا.

Photo Source: gettyimages - Collection:TASS

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