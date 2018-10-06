وفاة مغنية الأوبرا مونتسيرات كاباييه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت وكالة الأنباء الإسبانية أن مغنية الأوبرا مونتسرات كابايه توفيت عن عمر ناهز 85 عاما.



وكانت المغنية تعاني من مشاكل صحية منذ سنوات عدة. وستـُنظـَم أمسية لتكريهما مساء يوم غد ، وتأتي وفاة كاباليه بعد وداع فرنسا للأيقونة الوطنية شارل أزنافور.



ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن كابايه التي شاركت المغني فريدي ميركوري أداء أغنية (برشلونة) عانت من مشاكل صحية لسنوات، وفارقت الحياة في مدينة برشلونة.

وشارك الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسان سابقان ورئيس وزراء أرمينيا، البلد الذي تعود له جذور أزنافور، الجمعة، في مراسم الوداع.

كما شارك مشاهير، منهم الممثل جان بول بلموندو، في المراسم التي أقيمت تحت سماء صافية لتشييع المغني وكاتب الأغاني الشهير الذي توفي الأسبوع الحالي عن 94 عاما.

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