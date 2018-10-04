شركة "ديزني" تعيد إنتاج نسخة من سلسلة كرتونية مشهورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يزخر أرشيف شركة الإنتاج العالمية Disney بالأعمال التي قد أنتجتها من الأفلام العالمية والتي تصدرت شباك التذاكر، وحصلت على أعلى الإيرادات، خاصة وأن شركة ديزني تنتج الأفلام المستمدة قصتها من الواقع..

مؤخرا، أطلقت شركة "ديزني" العالمية تطويرا جديدا على النسخة الكوميدية من ​​الرسوم المتحركة "Lilo & Stitch" كفيلم أكشن هجائي مباشر، وفق موقع "variety"..

وينتج "دان لين" و "جوناثان ايريخ" نسخة جديدة بمساعدة "مايك فان ويس" الذي عمل على كتابة السيناريو، وهو عمل مشترك، ولم تشر شركة "ديزني" إذا كان "Lilo & Stitch" سيكون أيضا نسخة مسرحية أم فقط متوفرة كفيلم أكشن لخدمة البث الذي سيتم إطلاقه في 2019..

كتب "Lilo" الأصلي وأخرجه Dean DeBlois و Chris Sanders، حيث كانت القصة المحورية تدور حول فتاة من هاواي تدعى Lilo إلى جانب صديقها المفضل الذي يدعى Stitch، وكان الفيلم الكرتوني قد حقق إجمالي قدره 273 مليون دولار من شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم..

يذكر أن "ليلو" هو أحدث سلسلة طويلة لأفلام الرسوم المتحركة من أفلام ديزني الحية، وكان قبلها "سندريلا""، الجميلة والوحش" ، "كتاب الأدغال" ، و "بيت التنين"، بالاضافة إلى "علاء الدين"..

مصدر الصورة (variety)

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