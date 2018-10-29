عواصف تضرب إيطاليا وتخلف 3 قتلى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثة اشخاص على الأقل في إيطاليا بعد أن ضربت الرياح العاتية والامطار الغزيرة معظم مناطق البلاد وتسببت في ارتفاع المياه في مدينة فينيسيا العائمة الى مستويات تاريخية.

وقتل شخصان عندما سقطت شجرة على سيارتهما في منطقة قريبة من روما، بينما قتل شاب في نابولي في سقوط شجرة.

وفي مدينة فينيسيا منعت السلطات السياح من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية الاثنين بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم مناطق البلاد، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وذكرت السلطات أن "المياه المرتفعة" وصلت الى 156 سنتمترا بعد الظهر، بحيث لم تكف المنصات الخشبية التي تضعها السلطات في الممرات الرئيسية في المدينة لضمان عبور السياح بأمان.

وحملت العائلات الأطفال على أكتافها للمرور بالشوارع المحيطة، بينما ارتدى بعض السياح الجزم العالية واختار آخرون السير في المياه حفاة.

وارتفعت المياه فوق حد 150 سنتمترا خمس مرات في تاريخ البلاد. وفي عام 1966 عندما اجتاحت الفيضانات البلاد مدمرة مركز المدينة، بلغ ارتفاع المياه في فينيسيا 194 سنتمترا.

ووضعت جميع مناطق شمال ايطاليا تقريبا في حالة تأهب بسبب العواصف العنيفة والرياح التي بلغت سرعتها 100 كلم في الساعة، وسقوط أمطار في بعض المناطق تساوي معدلاتها في عدة أشهر.

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