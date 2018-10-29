إندونيسيا: العثور على جثة ولا ناجين في حادث الطائرة المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية)

لا معلومات عن ناجين في حادثة تحطم الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة "ليون إير" التي كانت متوجهة برحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة، هذا ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية، اليوم الإثنين.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية، إنه لم ينج أحد في حادثة تحطم طائرة "بوينغ 737" بالقرب من سواحل إندونيسيا، مشيرا إلى انتشال جثة راكب واحد حتى الآن، كما أكدت وزارة الإعلام الإندونيسية أن على متن الطائرة المنكوبة كان نحو 20 موظفا رسميا تابعين للوزارة.

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كما أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ الإندونيسية عن بدء عملية البحث عن الناجحين وجثث الركاب وحطام الطائرة في البحر، وبعد سماع نبأ سقوط الطائرة الإندونيسية توجهت عوائل وأسر الضحايا إلى المطار لمواكبة عملية البحث، كما تقوم السلطات الإندونيسية بتقديم المساعدة اللازمة لأسر الضحايا.

وذكرت شركة الطيران "ليون إير"، اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحطمت قبالة جزيرة جاوة، بعد فترة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، كانت بحالة تقنية جيدة، مضيفة أن "الطائرة صنعت عام 2018، وتم وضعها في الخدمة في شركة ليون إير منذ 15 أغسطس الماضي، وكانت صالحة للاستخدام".

وأعلن مسؤولون في إندونيسيا أن 188 شخصا كانوا على متنها ويرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة، صباح اليوم، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وقد فقد الاتصال معها بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وانطلقت الرحلة في الساعة 6:20 صباحا من مطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا متجهة إلى مطار بانغكال بينانغ، المدينة الواقعة في الشمال والتي كان من المقرر الوصول إليها الساعة 7:20 صباحا، أي في غضون ساعة.

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وبحسب موقع فلايت رادار المتخصّص بتعقب مسارات الطائرات حول العالم، فإن الطائرة أقلعت من جاكرتا متّجهة نحو الجنوب الغربي، ثم تحولت وجهتها إلى الشمال الشرقي، قبل أن تختفي فوق بحر جافا في مكان غير بعيد عن الساحل بعد 13 دقيقة فقط من الإقلاع.

وتظهر البيانات أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

وكانت الطائرة، تحمل على متنها 188 شخصا، عندما تحطمت في البحر على عمق 30 إلى 40 متراً، حسبما أفاد المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية لبحث والإنقاذ يوسف لطيف. ومن بين الركاب، 178 راكبا بالغا وطفل ورضيعان وطياران وطاقم مضيفين مكون من خمسة أفراد.

مصدر الصور: news asia

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