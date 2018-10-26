ترامب ينفي استخدام هاتفه الجوال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما نقلته صحف أمريكية عن استخدامه هواتفَ جوالةً خاصَّة، تُعَرِّضُ مكالماتَه الهاتفية للتصنت من قبل الاستخبارات الصينية و الروسية، مؤكدا أنه يستخدم الهواتف الحكوميةَ فقط.



صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصَّة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه، وهو ما يُعَرِّضُ مكالماته لخطر التجسس من قبل المخابرات الصينية و الروسية.



وغرّد ترمب أمس على حسابه في تويتر: "ما يطلق عليهم (خبراء ترمب) في صحيفة نيويورك تايمز، كتبوا مقالة طويلة ومملة عن استخدام هاتفي المحمول، وهذا غير صحيح بالمرة. ليس لديّ الوقت هنا لتصحيح ذلك. أنا فقط أستخدم الهواتف الحكومية، ولديّ فقط هاتف خلوي حكومي مستعمل. القصة خاطئة جدا."

وحذّر مساعدو ترمب مراراً وتكراراً من أن مكالمات هاتفه المحمول ليست آمنة، وأخبروه أن جواسيس روسيين يقومون بالتنصت على المكالمات بشكل روتيني. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يمكنهم إلا أن يأملوا في أن يمتنع الرئيس عن مناقشة المعلومات السرية عندما يستخدم هواتفه الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن وكالات التجسس الأميركية علمت أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات هاتفية للرئيس عن طريق مصادر بشرية داخل الحكومات الأجنبية واعتراض الاتصالات بين المسؤولين الأجانب. وأضافوا أن الصين تسعى إلى استخدام ما تتعلمه من المكالمات، التي تتضمن أشياء مثل كيف يفكر الرئيس وإلى من يميل إلى الاستماع، في تجنب التصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت مسألة الاتصالات الآمنة أحد أبرز النقاط التي اعتمد عليها ترمب لمهاجمة منافسته الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، خلال حملة 2016. وذلك لاستخدامها خادم بريد إلكتروني غير آمن أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، ما أضعف من موقفها التنافسي في الانتخابات.

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