الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح معتقلي الإيغور

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



دعت الأمم المتحدة الصين إلى إطلاق سراح معتقلي الإيغور حيث بلغ عددهم مليون مسلم معتقلين بمعسكرات إعادة التثقيف في تشينغ يانغ ، المقاطعة الشمالية الغربية من الصين.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، شهد الإيغور المسلمون في تشينغ يانغ المزيد من انتهاك الحريات الدينية والثقافية ، وتم حظر الصيام في رمضان ، بحيث لا يُسمح للأطفال بحضور المسجد ، ولا يُسمح للرجال بالحفاظ على لحى طويلة ، ولا يستطيع الآباء إعطاء أطفالهم أسماء مسلمة ،

وفي الآونة الأخيرة ، حولت إجراءات الأمن المتقدمة والمراقبة عالية التقنية تشينغ يانغ إلى دولة استبدادية ، بوليسية ، تحت قيادة تشن كوانجو ، المتشدد في الحزب الشيوعي الذي يُنسب إليه الفضل داخل الحكومة لسحق الاضطرابات من خلال سياسات السيطرة الاجتماعية القمعية .

وقالت بكين إن السياسات الصارمة ضرورية للتصدي لظهور العنف والإرهاب في المنطقة ، لكن خبراء يعتقدون أن العنف في الحقيقة يغذيه الاستبعاد الاقتصادي وتآكل ثقافة الإيغور التي تنفذها الحكومة ، وقد جادلت جماعات حقوق الإنسان بأن نطاق القمع يؤدي إلى نتائج عكسية وينتهك حقوق الإنسان الأساسية.

ولم تصدر الأمم المتحدة مؤخراً إلا بيانًا حول الاعتقال الجماعي للعديد من الإيغور ، مستشهدة بالتقارير التي تشير إلى الاحتجاز غير القانوني لما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور ، وقد تحدث معتقلون سابقون عن التعذيب ودروس "إعادة التثقيف" داخل المخيمات ، في محاولات لإزالة أي "انتماء" إسلامي.

وقبل أسبوعين ، ورد أن السجناء يضطرون إلى أكل لحم الخنزير في المخيمات ، ودعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكين إلى إنهاء ممارسة الاعتقال دون تهمة قانونية ، وكذلك الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين حالياً في المخيمات.

طاهر أمين ، وهو أكاديمي من الأويغور مقره في الولايات المتحدة من تشينغ يانغ ، لديه العديد من الأقارب في معسكرات الاعتقال ويتحدث عن كيفية وصف المسؤولين للإسلام بأنه "مرض" ، ويقول إن معسكرات الاعتقال جزء من محاولة الصين للقضاء على الأقليات العرقية المسلمة وإجبارها على الاندماج مع الأغلبية الصينية .

ويعتبر الإيغور الذين يعيشون في الخارج أكثر إثارة للريبة ، ويواجهون شعورا بالذنب في معرفة أن أسرهم في بلادهم تخضع لتدقيق أكثر دقة بمجرد الارتباط بهم .

ويقول طالب دراسات في جامعة يبلغ من العمر 24 عامًا في كنتاكي إنه مضى 197 يومًا منذ أن تمكن من الاتصال بوالده الذي يقول إنه تم احتجازه لمجرد دراسته في الخارج ، ويعرف أنه سيواجه نفس المصير ، إذا عاد إلى المنزل.

وبعد سنوات من الصمت الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين ، تتحدث الآن أصوات في جميع أنحاء العالم ، ما يجعل وجهات نظرهم معروفة.

وفي الشهر الماضي ، تجمع ما يقرب من 150 من المسلمين الهنود في شوارع مومباي بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على سجن الإيغور ، كما كسر المسؤولون الأمريكيون صمتهم في النهاية ، وقاد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو مجموعة من المشرعين الأمريكيين للمطالبة بفرض عقوبات على الصين بسبب مراقبتها الواسعة النطاق للمسلمين الصينيين ، كما اتهم الصين بالانتهاكات الفادحة للخصوصية وحقوق الإنسان الدولية.

وفي مؤتمر دولي نظمته وزارة الخارجية في أواخر أغسطس ، اتهم نائب الرئيس مايك بنس ، الصين بإجبار الملايين من مسلمي الإيغور على الخضوع لعملية تلقين سياسي ، كما تحدث وزير الخارجية ، مايك بومبيو ، والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، نيكي هيلي ، ضد الحكومة الصينية بشأن معاملتهم للإيغور.

وردت الصين باتهام الأمم المتحدة بالاعتماد على معلومات غير مؤكدة ؛ وقالت هوا تشون يينغ ، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية إن الادعاءات زائفة ، قائلة إن السياسات في تشينغ يانغ تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار .

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