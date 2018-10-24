إصابة مشجعين روس إثر انهيار سلم كهربائي في روما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت الشرطة الإيطالية، إن 20 شخصا، معظمهم من مشجعي فريق سسكا موسكو لكرة القدم، أصيبوا الثلاثاء في حادث سلم كهربائي وقع في إحدى محطات مترو الأنفاق في روما.

وأفادت الشرطة، بأن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة في الحادث، الذي وقع في محطة ريبوبليكا بوسط المدينة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن بعض المشجعين علقوا بين الصفائح المعدنية للسلم الكهربائي.

وكانت المحطة في ذلك الوقت تعج بالمشجعين الروس المتجهين إلى الاستاد الأولمبي في روما، حيث من المقرر أن يلعب تشسكا موسكو أمام روما في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال موقع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية على الإنترنت، إن العطل حدث بعد أن بدأ جمهور تشسكا، الذي كان يصيح ويغني، في القفز على السلم.

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