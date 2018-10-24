الإعصار "ويلا" يقترب من سواحل المكسيك والسلطات تتأهب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اجلت السلطات المكسيكية خلال الساعات الماضية آلاف المدنيين، كما قررت إغلاق المدارس في منطقة الساحل المطل على المحيط الهادي ، تحسبا لوصول الاعصار القوي "ويلا".

ويذكر ان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قال ان ويلا اشتدت قوته واصبح من الفئة الخامسة ويتوقع ان يضرب المكسيك خلال الساعات القادمة.

وذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية أن المواطنين في مدينة «مازاتلان» الساحلية بولاية «سينالوا»، قاموا بإغلاق النوافذ والأبواب بألواح خشبية كبيرة، مشيرة إلى أن الفنادق الموجودة بالمنطقة أغلقت كل المنافذ تحسبا لوصول العاصفة «ويلا» التي تحولت لإعصار من الدرجة الخامسة

من جهة ثانية، تتجه العاصفة المدارية فيسنتي نحو جنوب وجنوب غرب المكسيك ترافقها رياح بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة مع توقع أن تحمل "أمطاراً غزيرة وسيولاً".

هذا وشهدت ولاية واكساكا الجنوبية سيولاً وانهيارات جراء الأمطار الغزيرة التي أوقعت 11 قتيلا بحسب السلطات.

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