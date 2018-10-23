ملك وملكة هولندا يزوران بريطانيا

أخبار الآن | لندن (رويترز)

استضافت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ملك هولندا فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما على مأدبة خلال أول زيارة دولة يقوم بها ملك هولندي لبريطانيا منذ 36 عاما والتي سيزور خلالها مع قرينته قبر الملك الهولندي الوحيد لإنجلترا.

وكانت الملكة إليزابيث في استقبال ملك وملكة هولندا ورحب بهما حرس الشرف قبل التوجه في موكب رسمي إلى قصر بكنجهام لحضور مأدبة الغداء.

وبعد الظهر سيزور ملك وملكة هولندا قبر الملك وليام الثالث والملكة ماري الثانية اللذين حكما بريطانيا بنهاية القرن السابع عشر وسيضعان إكليل زهور على قبر الجندي المجهول في وستمنستر آبي.

وبعد ذلك سيلقي الملك فيليم ألكسندر كلمة أمام البرلمان قبل تناول الشاي بعد الظهر مع الملكة إليزابيث وولي عهدها الأمير تشارلز في مقر إقامته الرسمي.

وسيلقي كل من الملكة إليزابيث والملك فيليم كلمة في مستهل المأدبة بقصر بكنجهام.

وكانت آخر زيارة دولة قام أحد ملوك هولندا لبريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني 1982 وقامت بها الملكة بياتريس والأمير كلاوس في حين قامت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب بزيارة دولة لملكة هولندا يوليانا والأمير برنارد في مارس آذار عام 1958.

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