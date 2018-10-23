ترامب يرغب في لقاء بوتين في باريس في نوفمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون الثلاثاء أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش الاحتفالات بذكرى نهاية الحرب العالمية الاولى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بولتون في مستهل لقائه بوتين في موسكو وفق تصريحات نقلها التلفزيون "سيكون الرئيس ترامب مسرورا جدا بلقائكم في باريس على هامش إحياء الذكرى المئوية للهدنة".

من جهته، قال بوتين "سيكون مفيدا أن نواصل حوارا مباشرا مع رئيس الولايات المتحدة (...) مثلا في باريس، إذا كان الجانب الاميركي مهتما بهذه الاتصالات".

ويتوجه ترامب وبوتين الى باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في احياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الاولى، على ان يحضر ايضا اكثر من ستين رئيس دولة وحكومة.

وكان ترامب وبوتين عقدا أول قمة ثنائية في هلسنكي في تموز/يوليو. وتعرض ترامب بعدها لانتقادات شديدة في بلاده أخذت عليه تساهله الشديد مع نظيره الروسي.

والتقى بولتون الاثنين والثلاثاء مسؤولين روسا كبارا قبل ان يستقبله بوتين. وتأتي زيارته بعدما اعلن ترامب عزم الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعت مع الاتحاد السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة.

اقرأ أيضا:

ترامب: سنعمل على تعزيز ترسانتنا النووية

موسكو تحذر ترامب من خطورة الانسحاب من المعاهدة النووية