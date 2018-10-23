أستراليا تعتذر لأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية

أخبار الآن | سيدني - أستراليا (صحف)

قدم رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أمس اعتذارا لآلاف الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.

يأتي الاعتذار الرسمي بعد عام تقريبا من كشف اللجنة الملكية للتحقيق في استجابة المؤسسات بشأن الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال عن المدى المفزع للاعتداء على الأطفال على أيدي رجال دين ومشرفين بدور الأيتام وآخرين في مواقع أخري بالسلطة.

وقال موريسون إنه سوف يقيم متحفا وطنيا لزيادة الوعي والفهم لتداعيات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال موريسون أمام البرلمان بصوت يبدو عليه التأثر إن على استراليا الاعتراف والاعتذار عن" الصرخات الضائعة لأطفالنا".

وأضاف " اليوم، استراليا تواجه صدمة وعملا بغيضا مختبىء على مرأى من الجميع لفترة طويلة".

وأوضح " اليوم بصفتنا دولة، نحن نواجه إخفاقنا فى الإنصات والتصديق وتوفير العدالة. مرة أخرى، اليوم نعرب عن أسفناونقول آسفين للأطفال الذين خذلناهم".

وأكمل" لكل الآباء الذين تم خيانة ثقتهم والذين يكافحون للم شتات أطفالهم، نحن آسفون. ولكل من حاول الكشف عن ما يحدث ولم نستمع له، نحن آسفون".

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