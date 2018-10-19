هل تقضي الحبة الزرقاء على الإيدز في أستراليا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



حاول الأطباء جاهدين خلال السنوات الماضية، إيجاد علاج فعال لمرض "الإيدز" الذي لم يجد الطب له لحد الآن علاجا شافيا بنسبة مئة بالمئة، فهل يتحقق حلم "الدواء" لهذا الداء المعدي المنتشر بقوة في بعض المناطق من العالم..



في التفاصيل، حققت "حبة زرقاء" مضادة للفيروسات انخفاضًا عالميًا غير مسبوق في حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز“، الأمر الذي من شأنه يسهم بالقضاء على هذا الوباء، وانخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس بنسبة الثلث تقريبًا، والتي تمثل أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا للدراسة الأولى في العالم لقياس تأثير حبوب دواء "تروڤادا" الذي تطوره شركة “جاليد ساينسيز” للحد من الفيروس المسبب لمرض "الإيدز" وتمهد النتائج التي نشرت اليوم الخميس في الجريدة اليومية الطبية المختصة بفيروس نقص المناعة البشرية، الطريق أمام دول وبلدان أخرى لوقف انتقال الفيروس باستخدام علاج يسمى "الوقاية السابقة"، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

وقال "أندرو غروليتش"، رئيس قسم علم الأوبئة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في معهد “كيربي” بجامعة “نيو ساوث ويلز”، إن “سرعة الانخفاض التي شهدناها في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس هي الأولى في العالم" وأضاف، وفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن “هذه الأرقام هي الأدنى على الإطلاق منذُ رصد فيروس نقص المناعة البشرية في العام 1985"..

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