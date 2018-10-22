قلق أمريكي من سفينة مهاجرين متجهة للحدود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من قافلة مهاجرين متجهة من جمهورية هندوراس في أمريكا الوسطى، عبر المكسيك نحو الحدود الأمريكية الجنوبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "نشعر بقلق من هؤلاء المهاجرين، لأنهم قد يصبحون ضحايا لتجار الرقيق أو من سيستغلهم".

وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح للمهاجرين غير الشرعيين دخول أراضيها أو البقاء فيها، لافتاً إلى أنّ ما "يثير قلقنا هو العنف الذي يستخدمه عدد من أفراد هذه القافلة والحجج السياسية الواضحة لبعض منظميها".

ورحب بومبيو في بيان صدر عنه، بتعاون المكسيك مع دائرة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيما يخص تسوية قضية اللاجئين والهجرة في المنطقة، بما في ذلك سيل المهاجرين الذين يصلون إلى المكسيك.

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وتابع: "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة الحكومة المكسيكية في هذه الجهود".

في المقابل، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع حول قافلة المهاجرين من هندوراس بأنه عبء بالنسبة للحزب الديمقراطي، مشيراً إلى أنه يتوجب عليهم طلب حق اللجوء في المكسيك في البداية، وإذا لم يقوموا بذلك فسترفض الولايات المتحدة طلباتهم.

وكتب في تغريدة له عبر موقع تويتر: "تعد هذه القافلة عبئاً بالنسبة للحزب الديمقراطي".

وقال ترامب إن بلاده تتخذ حالياً إجراءات شاملة لوقف هجوم المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

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