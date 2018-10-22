قافلة المهاجرين من هندوراس تستأنف السير عبر المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استأنف آلاف المهاجرين من هندوراس مسيرتهم نحو الولايات المتحدة من مدينة سيوداد هيدالغو في جنوب المكسيك التي وصلوا إليها بعد تجاوزهم الحدود بين المكسيك وغواتيمالا.

ونجحت السلطات المكسيكية الخميس في منع "قافلة" المهاجرين من التقدم عبر جسر حدودي بين المكسيك وغواتيمالا، لكن عددا كبيرا منهم تسللوا سباحة عبر نهر صغير يفصل بين البلدين.

وأفاد مسؤول في الشرطة الفدرالية أن بلاده تقدر عدد المشاركين في القافلة في الأراضي المكسيكية بنحو ثلاثة آلاف شخص، والأسبوع الفائت، غادرت القافلة سان بيدرو سولا في شمال هندوراس تجاوبا مع دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة المكسيكية إن القافلة كانت تضم 4 آلاف شخص فيما كانت على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك.

لكن صباح الأحد، كان لا يزال نحو ألف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، على الجسر الذي يربط ضفتي نهر ساتشياتي، على أمل أن تسمح لهم المكسيك بدخول أراضيها في شكل قانوني عبر غواتيمالا.

وتصر المكسيك على أن يقدم العالقون على الجسر طلبات لجوء للسماح لهم بالعبور.

والسبت، سمحت السلطات المكسيكية لعشرات النساء والأطفال المهاجرين من هندوراس بدخول أراضيها، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز إيواء في مدينة تاباشولا على بعد 40 كلم من سيوداد هيدالغو، وبعدما تعبوا وملوا الانتظار قرر نحو 900 شخص عبور نهر ساتشياتي بين البلدين.

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