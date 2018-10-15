تضامن في غير محله ينقذ مغتصباً من الترحيل في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحيفة التايمز )

وقال ركاب "لا تجعلوه يعود إلى بلاده.. سيقتلونه هناك". وبعد مفاوضات شاقة، تم إنزال الصومالي من الطائرة وإلغاء ترحيله.

ويبدو أن الركاب أخطؤوا التضامن مع يعقوب، الذي قالت تقارير إعلامية إنه لم يكن يستحق البقاء في بريطانيا.

ومساء الأحد، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، بيانا، يضم أسماء جميع الأجانب المدانين بجريمة ما ويواجهون الترحيل.

وفي البيان، جاء اسم يعقوب أحمد، البالغ من العمر 29 عاما، والمحكوم بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد اغتصابه فتاة عمرها 16 عاما.

وتأتي هذه الواقعة بعد عدد من عمليات الترحيل التي تم إلغاؤها، بسبب تضامن الركاب مع المحكوم بالترحيل.

وفي يوليو الماضي، وقفت ناشطة سويدية بشكل بطولي إلى جانب مهاجر في طائرة تستعد للإقلاع، إذ ظلت تطالب بعدم ترحيله إلى بلاده، حيث يواجه مصيرا مجهولا قد ينتهي بالموت. ولاقى مقطع فيديو لها وهي تبكي وتحتج انتشارا واسعا في العالم.

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