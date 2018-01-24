كوريا الشمالية "مصممة" على "التحدي النووي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

يرى مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أن هدف كوريا الشمالية هو إقناع واشنطن بأن صواريخها قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية لتحقيق نظرية الردع النووي.

كوريا الشمالية مصممة على "التحدي النووي" إذ تعتزم تطوير ترسانة من الأسلحة النووية تجعلها قادرة على تهديد الولايات المتحدة، وليس مجرد نموذج لحماية نظام كيم جونغ اون، على ما أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مايك بومبيوMike Pompeo.

وأضاف أن زعيم كوريا الشمالية لن يكتفي باجراء اختبار ناجح وحيد.

وأشار مدير السي آي ايه أن كيم يسعى إلى "امتلاك القدرة على تحقيق أهداف عبر عدة عمليات اطلاق متزامنة"، وأضاف أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن كوريا الشمالية تريد الذهاب أبعد من مجرد تشكيل تهديد افتراضي كما هو الحال الآن، إلى تشكيل تهديد حقيقي.

ويرى المسؤول الأمريكي أن هدف كيم جونغ أون أكبر من مجرد ردع الولايات المتحدة للحفاظ على نظامه، وأنه يريد استخدام أسلحته لتحقيق هدفه النهائي وهو إعادة توحيد كوريا تحت حكمه.



ونفذت بيونغيانغ أقوى تجربة نووية حتى الآن في سبتمبر، وأطلقت ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر في يوليو ونوفمبر، ما أثار مخاوف من أنها قد تكون أقرب من أي وقت مضى من الحصول على ترسانة نووية قادرة على استهداف الولايات المتحدة بشكل فاعل.

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