إلغاء كل الرحلات في مطار شيبول بامستردام بسبب رياح شديدة

أخبار الآن | لاهاي - هلوندا - (أ ف ب)



الغى مطار شيبول في امستردام كل الرحلات الجوية صباح الخميس بسبب رياح عاتية تشل الحركة في هولندا بما في ذلك حركة القطارات والسفن التي بقيت راسية في المرفأ، وتسبب مشاكل حتى على محاور الطرق الرئيسية.



وقالت ادارة مطار شيبول الذي يعد واحد من اكثر امطارات اوروبا نشاطا، في تغريدة على تويتر ان "كل حركة النقل الجوي علقت حتى اشعار آخر".



واكد المطار بعد ذلك ان حركة النقل الجوي "ستستأنف تدريجيا قرابة الساعة 12 (11,00 ت غ).



وجاء الغاء الرحلات الجوية بعد أن اعلن معهد الارصاد الجوية الهولندي انه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الانذار الاقصى او "الدرجة الحمراء".



وتتعرض هولندا لرياح غربية شديدة آتية من بحر الشمال وتهب بسرعة تصل إلى 140 كلم/الساعة، بحسب المعهد.



وأشار المعهد إلى أن "سرعة الرياح الكبيرة تشكل خطرا على الناس وعلى حركة المرور"، محذرة من مخاطر تساقط الاشجار والمواطنين من مخاطر ممارسة رياضة ركوب الامواج.



بدورها، قررت شركة السكة الحديد الوطنية الهولندية "ايقاف كافة رحلات القطارات إلى حتى اشعار آخر بسبب العاصفة".



واوقفت السلطات حركة مراكب الصيد التي عادت ادراجها الى الموانئ. كما اوقفت حركة العبارات لجزيرة تيسل في شمال البلاد.



وسدت الاشجار المتساقطة العديد من الشوارع والطرق، فيما حذرت هيئة المرور الوطنية من حدوث مشاكل كبرى على الطرق السريعة بسبب انقلاب شاحنات نقل.



واحصت الهيئة صباح الخميس انقلاب 25 شاحنة بفعل الرياح الشديدة، ما أدى لحدوث ازدحام مروري ضخم في ست طرق رئيسية في انحاء البلاد.



واصبح ميناء روتردام في جنوب البلاد، اكثر موانئ الشحن في اوروبا ازدحاما، "غير ممكن الوصول اليه من الشمال بسبب مشاكل" على ثلاثة طرق رئيسية مؤيدة للمدينة الساحلية، بحسب هيئة المرور الوطنية.





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