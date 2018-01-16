الفلبين تغلق مزيدا من المدارس إثر ثوران بركان جبل مايون

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين (رويترز)

قال علماء في مجال البراكين إن أنشط بركانِ في الفلبين أطلق حمما تساقطت على المنحدرات، ورمادا وصل إلى بلداتِ مجاورة مما دفع السلطات الإقليمية لإغلاق المزيد من المدارس.

وسجلَ معهدُ الفلبين لعلومِ البراكين والزلازل (فيفولكس) تسعَ هزاتٍ أرضية أربعة منها صاحبت خروجَ الحممِ البركانية في ظلِ تراكمِ الضغط الذي أدى إلى تدفقِ الحممِ والرماد. وجددَ المعهدُ تحذيرهُ من احتمالِ ثورانِ البركان بدرجةٍ خطيرة في أيِ وقت.

وتسبب بركان جبل مايون في منطقة بيكول الوسطى المنتجة لجوز الهند ارتباكا متزايدا منذ يوم السبت ودفع الآلاف من السكان للنزوح من منازلهم.

ويقصد السائحون زيارة جبل مايون لمشاهدة شكله المخروطي شبه الكامل.

وقال المعهد أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها ستة كيلومترات مما دفع السكان للفرار.

وأوضح قائلا "لا يزال المستوى الثالث من التحذير بشأن بركان مايون قائما وهو يعني وجود مستوى مرتفع نسبيا من الثوران حيث توجد الصخور المنصهرة في فوهة البركان ويحتمل وقوع ثوران خطير في خلال أسابيع وربما أيام".

والمستوى الرابع يعني احتمال ثوران البركان "خلال أيام" ويعلن المستوى الخامس عندما يبدأ الثوران الخطير بالفعل.



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