ترامب يطرح تعديلات حاسمة على اتفاق إيران النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )

بعد أن توجهت أنظار العالم إلى القرار المصيري الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتمديد تجميد العقوبات أو استئنافها .. خرج ترامب بقرار الفرصة الأخيرة واضعاً على الطاولة شروطه التي اعتبرها مصلحة للاتفاق السيء والضامنة لبقاء الولايات المتحدة فيه فما هي الشروط لاكتمال تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة ؟

تشمل التعديلات التي يطالب بها ترمب 4 عناصر. الأول هو مطالبة إيران بجدول زمني يسمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بدخول جميع المواقع الإيرانية.

الثاني يعتمد على التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في أي وقت على الإطلاق.

والثالث يقوم على عدم السماح لإيران باستئناف برنامجها النووي بعد 10 سنوات أو 15 عاماً.

أما الرابع فهو مرتبط بالتشريع المتوقع صدروه من الكونغرس حول رفض برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنه لا يمكن فصل هذا البرنامج عن الاتفاق النووي، وأن أي محاولة لإطلاق صواريخ باليستية ستواجه بعقوبات شديدة.

وبعد حوالي العامين ونصف على توقع الاتفاق النووي الإيراني خفضت إيران بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزية وشحنت أطنانا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا وذلك تنفيذا لأحد بنود الاتفاق

كما وافقت . على إعادة تصميم مفاعل تصنيع الماء الثقيل حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة،

ويرى مراقبون دوليون أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميدها برنامجها النووي.

لكن ترامب يقول إن الاتفاق فيه تساهل كبير، إذ سمح لإيران بتجاوز كميات الماء الثقيل المحددة، وإن طهران ترهب المفتشين الدوليين.

كما يرى ترامب أن إيران تزرع "الموت والدمار والفوضى"، ولا تلتزم "بروح الاتفاق النووي "، ولكنها تستفيد في الوقت ذاته من مزايا رفع العقوبات الاقتصادية.

وفي حين اكد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف ان الإتفاق غير قابل للتفاوض اعتبر بيان للبيت الأبيض منسوب للرئيس ترمب أن إيران هي «الدولة الأولى الراعية للإرهاب، بدعمها حزب الله وكثيراً من الإرهابيين، وتمويلها وتدريب أكثر من مائة ألف مقاتل لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وانتقد البيان الصواريخ الإيرانية «المدمرة التي تهدد البلدان المجاورة

وأضاف البيان أن استراتيجية الرئيس ترمب التي أعلنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تهدف إلى مواجهة هذه الأنشطة المدمرة ووقف تدفق الأموال للنظام الإيراني التي يدعم بها الإرهابيين.

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