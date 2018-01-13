قتلى من القاعدة بغارة أمريكية على محافظة البيضاء اليمنية

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

قصفت طائرة أمريكية يوم الجمعة، محافظة البيضاء وسط اليمن، أسفر القصف عن قتل عدد من افراد تنظيم القاعدة في البلاد.وقال مسؤول في السلطات المحلية في محافظة البيضاء إن طائرات مسيرة أمريكية، شنت يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، 4 ضربات جوية على مواقع لعناصر تنظيم "القاعدة" في قرية ذي كالب بعزلة قيفة في مديرية القريشية.



فيما أفاد مصدر آخر، بأن الغارات استهدفت منطقة الجسيمة وحمة لقاح في المديرية ذاتها، وأن قتلى سقطوا جراء القصف الجوي. من جهة أخرى أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل أكثر من 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثي في مواجهات عنيفة بين الجانبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على صفحته في "تويتر" إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا الجمعة مواقع لقوات الرئيس هادي جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المدينة منذ نحو 3 أشهر.

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