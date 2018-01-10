قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مناطق عدة في "البيضاء"

أخبار الآن | البيضاء - اليمن - (وكالات)



تمكنت قوات الشرعية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي من تحرير مناطق صُبُغ والمُنْقطِع والعشيرة بين مديريتي ناطع والملاجم في محافظة البيضاء، كما تمكنت قوات الشرعية من قتل 22 فردا من ميليشيات الحوثي وأسر 8 آخرين خلال المعارك، وكان الجيش اليمني قد حرر، في وقت سابق، جبل الغول الاستراتيجي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، التي سقط في صفوفها، وفق مصادر ميدانية، عدد من القتلى والجرحى خلال تحرير الجبل.

يذكر أن قائد محور بيحان، اللواء مفرح بحيبح، كان قد صرح سابقاً أن هناك تجهيزات واستعدادات تتم لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء، وفي بيان منفصل قال المركز على موقعه بـ"فيس بوك" إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تواصل تقدمها باتجاه جبل مركوزة الاستراتيجي المطل على منطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم بعد تحرير مناطق جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني طهرت منطقة المنقطع وشعب الجريد وتبة عشيرة ومنطقة صبغ وجبل حديرجان في مديرية ناطع من مليشيا الحوثي الانقلابية.



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