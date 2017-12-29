قتلى وجرحى في حريق بمدينة مومباي في الهند

أخبار الآن | مومباي - الهند - (وكالات)

قالت الشرطة الهندية ، إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عدد اخر بجروح بالغة، نتيجة حريق نشب في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مبنى متعدد الطوابق بمدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المبنى.

وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع "كامالا ميلز" وسط مومباي بعد منتصف الليل.

و"كامالا ميلز" هو مجمع صناعي تم تجديده، ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى، منها مقرات عدد من المنافذ الإعلامية.

وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.



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