اتحاد الغولف يعلن استضافة المملكة للجولات الأوروبية

اخبار الآن | جدة -السعودية عماد فؤاد - (خاص)

تستضيف المملكة العربية السعودية أول بطولة عالمية للغولف من الحادي والعشرين من شهر يناير المقبل وعلى مدار ِ أربعة أيام وفق ما أعلن ياسر بن عثمان الرميان، رئيسُ الاتحاد السعودي للغولف.

أعلن الاتحاد السعودي للغولف في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة عن استضافة المملكة لأول بطولة عالمية لمحترفي الجولف بمشاركة أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم والتي من المقرر إقامتها في الفترة من ٣١ يناير حتى ٣ فبراير ٢٠١٩ على نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف

عقد هذا المؤتمر على هامش الافتتاح الرسمي لنادي الغولف"رويال غرينز" والذي تم اختياره لاعتباره من أحدث الملاعب العالمية وأول ملعب غولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، وقد صرح كيث بيللي، الرئيس التنفيذي للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، عن سعادته بمشاركة اللاعبين دستن جونسون وباتريك ريد وبول جيسي وتوماس بجورن، لأول بطولة عالمية للمحترفين تقام في السعودية،علىهذا الملعبالذي أعتبره من

روع الملاعب المصممة وفق أعلى المعايير العالمية

فهد الرشيد :الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

شهد النادي حضورا ومشاركة أول لاعبة عربية في البطولات الأوروبية للمحترفينالنجمة المغربية مها الحديوي ، كما سيشهد في الأيام المقبلة تدريب الفريق السعودي للجولف للتحضير للمشاركة في البطولات العالمية

مها الحديوي أول لاعبة جولف عربية في البطولات الأوروبية

علي الحارث :مدرب المنتخب السعودي لرياضة الجولف

وفي أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أيضا في تدشين ملعب نادي الغولف ، بمشاركته اللعب مع أحد المدربين المتخصصين واستمتع برمي الكرات الصغيرة هذه المرة ولكن بعيداً عن شباك المرمى .