إنطلاق الأيام السياحية التونسية في أبوظبي

أخبار الآن | أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي انطلاق " ايام السياحة التونسية في الإمارات " بحضور وزيرة السياحة التونسية " سلمى اللومي الرقيق " و محمد خليفة المبارك.

رئيس دائرة الثقافة والسياحة، إضافة لعدد من الشخصيات التونسية والاماراتية وممثلين عن التمثيليات الديبلوماسية العربية والأجنبية في أبوظبي .

وأكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي أهمية هذه المناسبة في تعزيز أواصر الصداقة بين الإمارات وتونس وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياحية والثقافية، مشيرة إلى دور أيام السياحة التونسية في أبوظبي في تكريس هذا التعاون.

بدوره، أوضح السفير التونسي في الإمارات سمير المنصر أن تنظيم هذه الأيام يعد مناسبة مميزة للتعريف بالمناطق والمنتجات السياحية التونسية والصناعات التقليدية في البلاد، إضافة إلى استعراض مختلف فرص الاستثمار في القطاع.

وتميزت التظاهرة بحضور لافت لأبناء الجالية التونسية في الدولة، فيما شملت فقرات حفلها الافتتاحي في أبوظبي وصلات غنائية لفرقة موسيقية نسائية تونسية، إلى جانب عروض للأزياء التقليدية في تونس.

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